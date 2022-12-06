TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Tokat'tan destek

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, Mayıs ayında yapılacak olan TOBB Genel Kurulunu hatırlatarak, “Ülke menfaatleri açısından Rifat Bey'in yolunda devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için Başkan Gökdere'ye başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gökdere ise oda üyelerinin çıkar ve menfaatlerini koruma adına çalışma yürüteceklerini belirterek, “Seçimlerimiz gayet demokratik bir şekilde oldu. Ufak tefek kırgınlıklar tabi ki oldu ama seçim bittikten sonra sadece üyelerimizin ve şehrimizin menfaati ve çıkarlarını ön plana çıkararak çalışmalarımıza başladık. Başkan Hisarcıklıoğlu'nun tutumu ve davranışı o kadar samimiydi ki kendimizi şehrimiz Tokat'ta gibi hissettik. Sanki bir ağabeyin vermiş olduğu yakınlık ve büyüklerin vermiş olduğu yol göstermeleri, deneyimlerinden bahsetti. Allah'ın izniyle de onun söylemleri dışına çıkmadan şehrimize kazanım sağlamak istiyoruz. Üyelerimize kazanım sağlamak istiyoruz. Niyet halis akıbet de hayır olur inşallah. Mayıs ayındaki Genel Kurul'da da başkanımızla birlikte olacağız inşallah. Burada da ülke menfaatleri açısından Rifat Bey'in yolunda devam edeceğiz” diye konuştu.