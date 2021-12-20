TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında 15. oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) akademik başarı sıralamasına göre devlet üniversiteleri arasında Türkiye 15'incisi oldu.

Uluslararası bilimsel araştırma kuruluşu AD Scientific Index 2022 yılı dünya bilim insanları sıralaması yayınlandı. Dünyada 200 ülkede, 10 bin üniversite ve bir milyon akademisyen üzerinde yapılan akademik başarı sıralamasına göre TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında Türkiye 15'si oldu. Bölgesel sıralamada 352, dünyada ise 1092. sırada yer aldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 53 öğretim üyesi “En iyi 10 bin araştırmacı” arasında yer alarak üniversitenin üst sıralarda yer almasını sağladı.