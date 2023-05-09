TOGU öğrencileri Türkiye birincisi ve ikincisi oldu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri 'F klavye' yarışmasında Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Niksar Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İstanbul'da bir vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Kongresi ve Klavye Yarışmasına katıldı. Birçok üniversiteden öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri Türkiye Şampiyonluğu elde etti. Yarışmaya Niksar Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Yusuf Kansu, öğrencilerden İlknur İrem Akalın, Büşra Tuncer; Adalet Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Ekrem Akbulut öğrencilerden Bedirhan Zaman ve Münteha Sena Özdemir katıldı.

Yapılan 10 parmak 'F klavye' yarışmasında Niksar Meslek Yüksekokulu Adalet programı öğrencileri Türkiye Şampiyonu olurken, grup yarışlarında Adalet programından Büşra Tuncer ve İlknur İrem Akalın Türkiye birinciliği, bireysel yarışlarda İlknur İrem Akalın Türkiye ikinciliği elde etti.