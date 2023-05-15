TOGÜ öğrencileri TUSAŞ'ı gezdiler, TOGG'u incelediler

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencileri TUSAŞ'I gezdiler, TOGG'u inceleyebilme fırsatı buldular.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yeniler Kulübü işbirliği ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) teknik gezi düzenlendi. Geziye katılan öğrenciler teknik gezi çerçevesinde, Türkiye savunma sanayine yönelik TUSAŞ'ta üretilen ürünleri inceledi. 4,5 milyon metrekare arazi üstünde yer alan ve 15 bin kişinin çalıştığı TUSAŞ'ta mühendislerle görüşme imkanı da elde eden öğrencilerin mühendislerin mesleki gelişim hakkındaki görüş, tavsiye ve deneyimlerini dinlediler. Teknik gezi çerçevesinde incelemelerde bulunan öğrenciler; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde yer alan Millet Kütüphanesini, Milet Camii ve 15 Temmuz Şehitler Müzesini de ziyaret ederek Darphane ve Süper Lig sergilerini gezdiler. Ayrıca ülkemizin yerli otomobili TOGG'u da inceleme fırsatı buldular.