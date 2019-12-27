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TOGÜ'de destek eğitim protokolü imzalandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ile Belge Sertifikasyonu arasında yönetim sistemleri eğitimleri kapsamında destek protokolü imzalandıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) ile Belge Sertifikasyonu arasında yönetim sistemleri eğitimleri kapsamında destek protokolü imzalandı


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Belge Sertifikasyonu sahibi Murat Aydoğdu arasında protokole imza atıldı. Gerçekleşen imza töreni sonrasında, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin kalite yönetim süreçleri ve dokümantasyonuna dair daha önceden KARMER'de yapılan yerinde denetim sonucu TS EN ISO 9001:2015 kalite yönetimi belgesi almaya hak kazandı. Kazanılan belge Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan'a Belge Sertifikasyonu sahibi Murat Aydoğdu tarafından takdim edildi.

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