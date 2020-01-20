'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat beyaza büründü

Tokat şehir merkezine yılın ilk karının yağması vatandaşları sevindirdi.


Tokat'ta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla devam eden hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kent beyaz örtü ile kaplanırken, evlerinden çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Ara tatile giren çocuklar kar özlemini giderirken, vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı. Kar yağışının ulaşımı etkilemeye başlaması ile birlikte belediye ekipleri çalışmalarına başladı. Şehir ana arterleri ve kaldırımlarda ekipler karla mücadele çalışması yaptı. Şehirler arası yollarda ise ekipler ulaşımda aksamalar yaşanmaması için yoğun mesai yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.