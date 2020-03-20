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Tokat caddelerinde korona virüs temizliği

Tokat Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerde cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadıTokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydan bölgesinden temizlik çalışması başladı.

Tokat Belediyesi ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu bölgelerde cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkadı


Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı toplum sağlığını korumak için vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Meydan bölgesinden temizlik çalışması başladı. Ekipler, deterjan kullanılarak kaldırımlarda yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Şefi Erol Fındık, hava sıcaklıkların birkaç gündür eksi derecelerde olması nedeniyle kaldırımlarda dezenfekte çalışmalarına bugüne kadar başlayamadıklarını belirterek, “İl merkezinde başta ana caddeler olmak üzere çarşılarda, halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde deterjanlı şekilde çalışma yapacağız. Peşinden ise dezenfektan malzemeleri ile aynı çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.

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