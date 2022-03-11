Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 30. yılını kutluyor

yılını düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 30. yıl kutlamaları etkinliklerle başladı. Bu kapsamda “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Konferansı”, “Erasmus+ Gönüllülük Çalışmaları ve Türkiye” konferansı ve “Derdimiz Eğitim” söyleşisi gerçekleştirildi. İstiklal Marşının kabulünün 101. yılı dolayısıyla Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” konferansına Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhsine Börekçi konuşmacı olarak katıldı. Börekçi konferansında Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşını yazmadaki süreci anlattı. Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Erasmus + Gönüllülük Çalışmaları ve Türkiye” konferansına ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Erkan Şamiloğlu konuşmacı olarak katıldı. Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Derdimiz Eğitim” söyleşisine ise Dr. Serkan Karaismailoğlu, Eğitim Bilimci - Yazar Müjdat Ataman ve Doç. Dr. Burak Karabey konuşmacı olarak katıldı. Programa vatandaşların yanı sıra öğrenciler yoğun katılım gösterdi.