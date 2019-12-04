Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi çevreci üniversiteler arasında

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi dünyaca tanınmış saygın üniversitelerin katıldığı "Greenmetric Dünya Sürdürülebilir Çevreci Üniversiteler Sıralaması 2019" listesinde 780 üniversite arasından 504. sırada yerini aldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; Dünyanın birçok ülkesinden uluslararası üniversite Greenmetric platformu tarafından üniversitelerin yenilenebilir enerji, su kaynakları, temizlik, geri dönüşüm, temiz hava, ulaşım, üniversite atıklarının imhası, eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte olduğu kaydedildi. Bu değerlendirme sonucunda elde edilen puanlara göre uluslararası bir sıralama yapılmakta olduğu bilgisine yer verilirken, Greenmetric Dünya Sürdürülebilir Çevreci Üniversiteler Sıralaması 2019 listesinde birinciliği Wageningen University & Research (Hollanda), ikinciliği University of Oxford (İngiltere), üçüncülüğü University of California Davis (ABD) elde ettiği bildirildi. Türkiye'den devlet ve özel üniversiteler olmak üzere toplamda 43 üniversite arasında ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin ülke genelinde 26. sırada yer aldığı bilgisine yer verildi.