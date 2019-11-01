Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kiev üniversite fuarında

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 17 ülkeden 42 yüksek öğretim kurumunun katıldığı fuara Türkiye'yi temsilen iki yüksek öğretim kurumu katıldı. Özel bir üniversite ile birlikte fuarda yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, öğrenci ve eğitimcilerden yüksek ilgi gördü. Etkinlikte üniversitenin tanıtımının yanı sıra yeni uluslararası işbirliklerinin kurulması açısından önemli bir adım atıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Kubilay Özyer ve Erasmus Kurum Koordinatörü Dr. Fehim Kuruloğlu'nun yer aldığı heyetin Ukrayna'daki ikinci durağı ise Odessa şehri oldu. Bölgenin en eski teknik üniversitelerinden biri olan Odesa National Politechnik University'i ziyaret eden heyet iki kurum arasında iş birlikleri için görüş birliğine varıldı. Erasmus+ ve Mevlana anlaşmaları ile öğrenci ve personel hareketliliklerinin önümüzdeki yıldan itibaren başlaması ve ilerleyen dönemlerde daha yoğun bir şekilde iş birliklerinin yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

Uluslararasılaşma çabalarına katkı ve yabancı öğrenci çeşitliliğini arttırmak amacıyla katılım sağlanan etkinliğin bir sonraki durakları Moskova ve Nur Sultan (Astana) şehirleri olacak.