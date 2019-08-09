İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye’de 13.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkiye'de 13., Dünyada ise 1092. sıraya yükseldi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversiresi Centre for World University Rankings (CWUR) adlı kuruluşun her yıl yayınladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında 99 ülkeden 20 bin üniversite içerisinde 1092. sırada yer alarak dünyadaki ilk yüzde 5.5'lik dilimde kendisine yer buldu. İlk 2 binde üniversitelerin adlarının yayınlandığı listede Türkiye'den 61 üniversite kendisine yer bulabildi. Sıralamada ulusal bazda 13.'lüğe yükselen Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi “Araştırma Performansı Sıralamasında da 69.8 puanla dünya genelindeki sıralamada 1092. sıraya çıktı. Gaziosmanpaşa Üniversitesi ayrıca listede sıralamasını bir önceki yıla göre yükselten birkaç Türk üniversitesinden biri olma başarısını gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.