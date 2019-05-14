Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde proje günleri başladı

Şehit Ferhat Kaya konferans salonunda gerçekleşen proje günlerine Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Tarhan, 8.'sini düzenledikleri geleneksel hale gelen proje günlerini başlattıklarını ifade ederek, “Bu seneki proje günlerimizde bireysel çalışma yok. Tüm çalışmalar ekip ruhuyla hazırlanmış. Bu bizim açımızdan mutluluk verici bir durum” dedi.

Prof. Dr. İsa Gökçe ise öğrencilerin proje günleri yarışmalara katılmaları tavsiyesinde bulunarak, “TÜBİTAK etkinliklerine projelerinizle katılım sağlayın, kazanamazsanız bile bu tecrübe ilerisi için sizlere deneyim kazandırır” diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu, “Mühendislik ve İnovasyon” konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin açılışı yapıldı. Şahin, Gökçe ve akademisyenler projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.