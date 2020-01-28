Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden depremzedelere destek

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Elazığ'ın Sivrice ilçesinde gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında mağdur duruma düşen depremzedeler için yardım konvoyu yola çıkartıldı.

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur duruma düşen vatandaşlar için yurt genelinde başlatılan yardım kampanyalarına bir yenisi de Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. TOGÜ Rektörlüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına öğrenciler, akademik ve idari personel destek verdi. Yapılan çalışma kapsamında su, battaniye, katı ve sıvı tüketim maddeleri, mont, ayakkabı, bebek bezi, bebek maması gibi ihtiyaç malzemeleri toplandı. Rektör Prof. Dr. Bünyamin Şahin, “ Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rektörlük olarak Elazığ'da zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım kampanyası başlattık. Taşlıçiftlik Yerleşkemizde Merkezi Yemekhane önünde çadırımızı açtık. Şehir merkezinde Karşıyaka Mahallesi Muhtarlığımızda kurduğumuz yardım merkezimizde ihtiyaç malzemelerini topladık. Bizlere destek olan başta öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz olmak üzere Karşıyaka Mahallesi Muhtarımız Sayın Turan Türk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Rabbim böyle acıları bizlere bir daha yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Toplanan yardımlar kamyona yüklendikten sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.