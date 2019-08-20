İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 7 bin 200 öğrencinin kayıt yaptırması bekleniyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ni tercih eden 7 bin 200 öğrenci için kayıt işlemleri başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni tercih eden 7 bin 200 öğrenci için kayıt işlemleri başlatıldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtları E-devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabildiği gibi TOGÜ'nün belirlediği kayıt yerlerinde de bizzat başvuru yapılarak gerçekleştirilebiliyor. 13 Fakülte, 7 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulunu tercih eden 7 bin 200 öğrenci kayıt yaptıracağı üniversitede ayrıca çeşitli ülkelerden YÖS sınavına sonucunda bin 100 Uluslararası öğrenci, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Lisansüstü kayıt yaptıran öğrenciler olmak üzere toplamda yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim öğretim hayatına başlayacak.Elektronik ortamda kayıtlar 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında, bu tarihlerde kayıt yaptıramayan öğrenciler ise 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde kayıt işlemlerini başvuru merkezlerine giderek yaptırabilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.