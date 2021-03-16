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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne 7 bin 500 kişilik cami

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ne yapılması planlanan 7 bin 500 kişilik caminin inşaatı hafriyat çalışması ile başlatıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne yapılması planlanan 7 bin 500 kişilik caminin inşaatı hafriyat çalışması ile başlatıldı.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitemiz Taşlıçiftlik Yerleşkesinde yapılması planlanan Mehmet Emin Saraç Camii ve Kültür Merkezi İnşaatına start verildi. Törende konuşma yapan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, caminin 7 bin 500 kişi kapasiteli ve 3 katlı olacağını belirtti. Caminin kot altında kalan 2 katının öğrencilerin sağlık, sosyal, kültür ve diğer faaliyetleri için kullanılacağını belirten Rektör Şahin, kot üzerinde kalan kısmın ise namaz kılınacak kısmı oluşturacağını ifade ederek, “2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan caminin temel atma törenini yakın süre içinde gerçekleşeceğiz” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu.

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