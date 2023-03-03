Tokat, Gölbaşı ile kardeş şehir oldu

Tokat Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısında, ‘Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen depremin en çok etkilendiği yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile kardeş şehir olma kararı alındı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin en çok etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinin yaralarını sarma görevini Tokat üstlendi. Depremin ardından Tokat'ta kamu kuruluşları ve halkın seferberliği ile gelişen süreçte Tokat ili ile Gölbaşı ilçesi arasında kurulan bağ dolayısı ile ‘Kardeş Şehir' olma kararı verildi. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, meclis olarak aldıkları kararı değerlendirerek, "Bir vefa örneğini ortaya koymak, görevli olduğumuz Gölbaşı ilçesi ile dostluğumuzu kıyamete kadar devam ettirmek için ‘Kardeş Şehir' kararı aldık. Biz burada meclis toplantımızda ‘Kardeş Şehir' kararını alarak tescilledik. Önümüzdeki hafta Salı günü Gölbaşı Belediyesi de belediye meclis toplantısında bu kararı alarak tescilleyecekler. Tokat ile Gölbaşı kardeşliğini belediye meclislerinin aldığı kararla resmileştirmiş olacağız. Birlik ve beraberliğini geleceğe taşıyacak iki tane şehir olacak” dedi. Başkan Eroğlu her iki belediyenin karşılıklı olarak bir caddeye şehirlerin isimlerini vereceğini sözlerine ekledi.

Tokat Belediyesi meclis toplantısına telefonla bağlanan Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise depremin birinci gününden beri bütün Tokat'ın, Tokat Belediyesinin, vatandaşların destek ve ilgilerine değinerek, “Depremin ilk gününden bu yana Eyüp Başkanım, Başkan Yardımcısı Osman Bey ve Tokat Belediyesi personellerinin cansiperane çalışmaları olmasaydı bu durumda biz bu işin altından kalkamazdık. Gölbaşı olarak bu işin altından kalkmamız mümkün değil, çok büyük fedakârlıklar gördük. Sizler bizlere ömür boyu çok güzel bir kardeşsiniz. Hepinize Gölbaşı adına büyük şükranlarımı sunuyorum. Bizler de görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bizler de Tokat ‘ı ‘Kardeş Belediye' daha doğrusu ağabey olarak görmek istiyoruz. Bununla birlikte Gölbaşı'nda da en büyük caddeye Tokat Caddesi adını vereceğiz ” diye konuştu.