Tokat hava limanı yıl sonunda açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 520 milyon liraya maliyetli yeni Tokat havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamasında, “Tokat Yeni Hava Limanı Şantiye alanında incelemelerde bulunuyoruz. Bu gün havacılık sektörüne çok büyük bir ivme getirmiş olan, adeta Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmiş olan Özdemir abimizin cenaze törenine katıldık. Kendisine Allahtan rahmet yakınlarına sabırlar diliyoruz. Yaptığı işlerde Türkiye tarihi boyunca anılacak bir abimizdi. İnşallah bizlerde havacılık sektöründe yapacağımız katkılarla onun izinden yürümeye deva edeceğiz. Bugün de Tokat'ta bir dizi incelemelerde bulunacağız. Bakanlık olarak ülkemizin her köşesinde çok ciddi çalışmalarımız var. Hayatın, yaşamın olduğu her bölgede varız. Tüm amacımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaşam kalitelerini iyileştirmek, onların yaşamlarına konfor katmak, ulaşım ihtiyaçlarını gidermek, bütün noktaları birbirine bağlamak. Tokat havalimanının Tokatlılara ve ülkemize hizmet etmesi için günler kaldı. Alt yapı çalışmalarını bitirdik. 2 bin 700 metrelik bir pistimize sahip olduk. 60 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda tüm uçakların iniş yapabileceği bir hava limanı pistine sahip olduk. Hava limanı terminalimizde 16 bin metre kare büyülüğünde. İnşallah yıl sonu itibariyle dört başı mahmur Tokat hava limanımızı hizmete alma noktasında hummalı bir çalıma var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde havayollarını halkın yolu yaptık. 26 olan havalimanını 56'ya çıkardık, yapımı devam edenlerin bitmesiyle birlikte 2023 yılına kadar havalimanı sayımızı 61'e çıkaracağız. Bu yıl sonuna dek inşallah Tokat Havalimanı hizmet vermeye başlayacak. Ulaşımda her konuda çok kıymetli hizmetler yapıyoruz. Tokat'taki projelerimiz için, hızlandırılması için gerekli talimatları vereceğiz, talepleri ihtiyaçları değerlendirme imkanı bulacağız. Tokat - Niksar Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacağız, kısa sürede bitirilmesi için istişarelerde bulunacağız.” dedi.