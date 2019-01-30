Tokat Havalimanı tahmin edilenden daha kısa sürede bitecek

Yapılan ziyarette yüklenici firma temsilcisi tarafından havalimanının belirlenen tarihten daha erken sürede bitirileceği müjdesi verildi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ihalesi tamamlandıktan sonra inşaatına başlanan Tokat Havalimanındaki çalışmaları inceledi. Tokat Havalimanı Müdürü Mustafa Konca'nın da katıldığı inceleme ziyaretinde, inşaattaki son durum ve pistin yapısı ile alakalı yüklenici firma temsilcisi Erdoğan Karabacak'tan bilgi alındı.

Yapılan inceleme ziyareti sonrasında konuşan ve 200 gün önce inşaatına başlanan bölgedeki hızlı gelişmenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Altyapı çalışmaları süratli bir şekilde şuan pistin yapımıyla ilgili devam ediyor. İnşallah da bu önümüzdeki günler de daha da hızlanarak, inanıyorum ki Tokatımızın havalimanı, bu pist, siz değerli hemşehrilerimizin kullanımına açık olacak. Tokat'ın bir hayaliydi havalimanımız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız, milletvekillerimiz, hep beraberce yapılan takip neticesinde Allah'a şükür geçtiğimiz yıl Temmuz ayında ilk kazma vurulmuştu. Hemen hemen 200 gün geçti. Toplam 700 günlük bir süreydi havalimanımızın ihalesi ve kalan bir 500 gün gibi bir süremiz var. Haziran 2020 gibi inşallah firmamız bitirip teslim edecek ve uçuşlarımızda biz de Tokat'ın havalimanını kullanmış olacağız" şeklinde konuştu.

Tokat Havalimanı ihalesini yürüten firmanın Altyapı İnşaat Direktörlüğü görevini yürüten Erdoğan Karabacak ise Tokat Havalimanının verdikleri söz gereği daha önceden belirlenen süreden daha erken bitirme gayretinde olduklarını ifade etti. Karabacak, "İşimizin yaklaşık 200 günü kadarı bitti. İşin ilerlemesinde yüzde 35'lerdeyiz. 15-20 günlük bir iş günü kaybımız oldu kötü hava koşullarından dolayı ama bunu telefi ederek hem başkanımıza verdiğimiz söz, hem Tokat halkına verdiğimiz söz, hem de Devlet Hava Meydanlarının temsilcisi buradaki başmüdürümüze verdiğimiz söz ile beraber bu havalimanını istenen süreden daha erken bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan, 2700 metre pist boyu ve 45 metre genişliğiyle birçok uçağın iniş ve kalkış yapabileceği standartlarda olacağı bildirilen yeni havalimanında, kötü hava koşullarında da uçakların rahatlıkla iniş yapabileceği sistemlerin konuşlandırılacağı bilgisine ulaşıldı.