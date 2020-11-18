İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat, kışa rengarenk hazırlanıyor

Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 130 bin mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.


Tokat kent merkezinde yaz aylarında olduğu gibi kışında kavşak, refüj, park ve dinlenme alanlarına şehri güzelleştirecek ve estetik bir görünüme kavuşturacak çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Tokat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 130 bin mevsimlik çiçeği toprakla buluşturdu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat'ı kışa rengarenk hazırladıklarını ifade ederek, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz de şehrimizin dört bir yanında peyzaj ve mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına devam ediyorlar. Her yıl bir önceki yıla oranla daha fazla çiçek üretiyor ve dikiyoruz. Üretimleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz; 80 bin mevsimlik çiçek ve 50 bin lale soğanını toprakla buluşturmaya devam ediyor” dedi.


Başkan Eroğlu, yazlık ve kışlık olarak uygulanan çiçek dikimi ile şehrin dört bir tarafına güzellikler yaymaya çalıştıkların belirterek “Amacımız, Tokat'ı daha yeşil bir şehir haline getirmek. Yürüttüğümüz çalışmalarla Tokat'ın rengarenk bir görüntüye kavuşacağına yürekten inanıyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.