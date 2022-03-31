Tokat merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 24 kişi gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve Reşadiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Tokat merkezli, Ordu ve Trabzon illerinde eş zamanlı olarak belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda 1 kilo 893 gram kubar esrar ile 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu çerçevesinde silah imalathanesi olarak izinsiz faaliyette bulunan işyerinde 270 parça silah yapım ve tamiratında kullanılan silah parçaları, 6 adet ses tabancası, ses tabancalarının namlularını açmakta kullanılan torna makinası ve aparatları, 59 adet fişek ile 4 adet yivsiz av tüfeği, hırsızlık suçunda kullanıldığı ve çalındığı değerlendirilen 9 adet kalorifer peteği, 1 adet buzdolabı, çeşitli çap ve uzunluklarda trafo kabloları, muhtelif miktarda inşaat demiri ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda 2 kişi nitelikli hırsızlık suçundan tutuklanırken, 24 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alındı. 3 şüpheli şahsın ise yakalanması maksadıyla soruşturmanın devam ettiği bildirildi.