Tokat merkezli 4 ilde narko operasyon: 7 tutuklama

Tokat'ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma suçu kapsamında Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Erbaa ilçesi ile birlikte İstanbul, Ordu ve Amasya illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar neticesinde toplamda; 2 bin 706 adet ecstasy hap, 49,50 gram toz ecstasy, 6,93 gram esrar maddesi ile 8 adet sentetik ecza ele geçirilerek gözaltına alınan 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.