Tokat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tokat'ın Zile ilçesiyle birlikte, Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 4 farklı ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 59 adet Ecstasy Hap, 58 gram Esrar, 10,80 gram Bonzai, 2 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ve 3 adet Av Tüfeği Fişeği ele geçirildi.

Operasyon sonucu gözaltına alınan 3 şahsın tutuklandığı bildirildi.