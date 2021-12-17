Tokat merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.