İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama

Tokat merkezli 6 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Tokat merkezli Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.