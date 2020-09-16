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Tokat, mermer rezervi ile Türkiye'de 5. sırada

Tokat 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye’de ilk 5’te yer alıyor.

Tokat 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye'de ilk 5'te yer alıyor.


Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, mermer yatakları açısından zengin rezervlere sahip olan Tokat'ın Zile ilçesi Derebaşı ve Kenvansaray bölgeleri ile Turhal'ın ilçesi Hasanlı bölgesinde bulunan mermer ocaklarda inceleme bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Tokat mermeri önemli bir marka olduğunu ifade eden Vali Balcı, “Dünya mermer rezervinin yaklaşık yüzde 40'lık kısmı Türkiye'de. Tokat sahip olduğu 5 milyar 162 milyon metreküp doğal taş rezervi ile Türkiye'de ilk 5'te” dedi.



Mermerin büyük bir kısmı ihraç ediliyor


Vali Balcı, Tokat'ta zengin bir mermer rezervinin bulunmasından ve işletmelerin büyük bir kısmının ihracata dayalı üretim yapmalarından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ekonomiye, üretime ve istihdama katkı sağlayan madenciliğe ve yatırımcıya desteğimiz tam ”diye konuştu.

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