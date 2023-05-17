Tokat, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde, Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli yaralandı. Öte yandan 3 terörist ise etkisiz hale getirildi. Şehitlerden Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Şehidin cenaze namazı ikindi namazını müteakip Turhal Cumhuriyet Meydanı'nda kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Çayırlatı köyüne yola çıktı. Şehit Doğan'ın evli olmadığı, 4 kardeş oldukları ve 2 kardeşinin de uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Uzman çavuş olarak vatani görevlerini yapan kardeşlerinin Hakkari ve Ankara'da görev yaptıkları öğrenildi.

Kılınan cenaze namazına; Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Jandarma Kıdemli Albay Bahri Bostancı, aile yakınları ve Turhallı vatandaşlar katıldı. Şehidin cenazesi meslektaşlarının omzunda taşınarak cenaze aracına taşındı.