Tokat şehir parkı törenle açıldı

Tokat'ta, Devlet Su İşleri 72. Şube Müdürlüğü'nden Tokat Belediyeye tahsisi gerçekleşen alanda “Şehir Parkı” projesi hayata geçirildi. Bisiklet ve yürüyüş yolları, parklar, kafeteryalar, hanımlar lokali, botanik park ve hayvanat bahçesini anımsatan hayvan figürleri ile süslenen çocuk parkları, çocuk oyun alanları gibi birçok eklentinin yer aldığı parkın açılışı törenle yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un katılımı ile yapılan açılışta Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, konuşma yaptı. Yeşil alanları arttırarak, insanları doğayla buluşturmaya gayret ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, ikinci dönemimizde verdikleri 71 proje sözümüzden birisini daha hayata geçirmekten mutlu olduklarını söyledi. Tokat'a 22 bin metrekareye sahip olan yeni bir park kazandırdıklarını belirten Başkan Eroğlu, “Burası yaklaşık 1,5 yıl önce ihalesi yapılan ve 1 yıllık çalışma sonucunda da kısa süre içerisine tamamlandı. Yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, amfi tiyatrolarıyla yine küçük su havuzuyla, hanımlar kıraathanesi ile kafeteryasıyla yine peyzaj alanlarıyla gezerek keyif alacakları bir yer oldu. Başarı bir ekip işidir. Biz bu ekip işini Tokat'ta yapıyoruz. İyi bir ekibiz. Ve bu iyi sonucunda da böyle güzel eserler de ortaya çıkıyor. Rabbim daha nice böyle güzel eserleri birlikte beraberce yapmayı, açılışlarını da inşallah gerçekleştirmeyi nasip etsin” diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından parkın açılış dualarla yapıldı.