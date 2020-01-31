İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat-Sivas kara yoluna ağır tonajlı araç girişleri durduruldu

Tokat’ta kar yağışının etkisini arttırması sonrasında ağır tonajlı araçların Tokat-Sivas kara yoluna çıkışları durduruldu.

Tokat'ta kar yağışının etkisini arttırması sonrasında ağır tonajlı araçların Tokat-Sivas kara yoluna çıkışları durduruldu.


Tokat'ta dün akşam saatlerinde hafif olarak başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar küreme çalışmalarını hızlandırdığı Tokat-Sivas kara yolunun trafiğe açık kalması için ağır tonajlı araçların tedbir maksadıyla yola çıkmasına izin verilmedi. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonlarında trafik polisleri tarafından bekletilen araçların kara yollarından gelecek bilgi sonrasında geçişlerine yeniden izin verileceği öğrenildi.


Geçişine izin verilmeyen araçlar arasında deprem bölgesine yardım götüren çekicilerin de bulunduğu bölgede kara yolları ekiplerinin yolu açık tutmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.