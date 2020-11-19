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Tokat-Sivas kara yolunda patlatma

Tokat-Sivas kara yolunda devam eden yol genişletme çalışmalarında dinamitle patlatma yapıldı.


Tokat-Sivas karayolu Kızıliniş mevkiinde Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Kızıliniş rampasında bulunan 9 kilometrelik bölümde yolda düzeltme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında virajlı yollar kaldırılıyor. Kayalık alanda yapılan çalışmalarda ise zaman zaman dinamit kullanılıyor. Yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alındıktan sonra patlama işlemi gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından patlatmanın yapıldığı o anlar ise kameralara yansıdı. Patlamanın etkisi ile kaya parçaları yola saçılırken, yoğun toz bulutu çevreyi kapladı. Yolu kapatan kaya parçalarını iş makineleri ile temizledikten sonra yol trafiğe tekrar açıldı.

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