Tokat Tarım Fuarı 18-21 Eylül tarihlerinde olacak

Tokat'ta düzenlenecek olan Tokat Tarım ve Hayvancılık Fuarı öncesinde hazırlık çalışmalarına başlandı. Yöresel Ürünler eklemesiyle işlevini daha da genişleten fuar belirtilen tarihlerde il merkezinde bulunan Kapalı Pazar Yerinde yapılacak.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ev sahipliğinde gerçekleşen istişare toplantısına Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Av Eyüp Eroğlu ile oda borsa başkanları, birlik ve kooperatif temsilcileri, tarım ve hayvancılık üzerine çalışma yapan devlet ve özel kuruluşların temsilcileri, bürokratlar, eğitimciler ve dernek temsilcileri katıldı. Tokat Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik 18 Eylül 2019 Çarşamba günü başlayıp, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü bitecek olan Tokat Tarım, Hayvancılık ve Yöresel Ürünler Fuarının ilk gün sabah 11'de yapılacak kortej yürüyüşü ile başlatılmasını planladıklarını söyledi. Başkan Çelik, istişare öncesindeki yaptığı taslak planlama açıklamasında, Ahilik Haftası etkinlikleriyle birleştirilen fuara mehter eşliğinde gidileceğini ve Ahi Pilavı etkinliğini de belirlenen alanda yapacaklarını söyledi. Her ilçenin fuarda temsil edilmesi noktasında ilçe kaymakamları ve ilçe tarım teşkilatları ile ilgili STK'lar ve yerel yönetimlerle de görüşüleceğini söyleyen Başkan Çelik: "Fuara yöresel lezzetler ve el sanatları ile ilgili tüm ürün ve firmaların katılmasını sağlamaya çalışacağız. Birlikler tarafından yarışma organizasyonları bekliyoruz. Artova'daki Bıçakçılardan 8 tane nostaljik traktör getirip sergilemeyi planlıyoruz. Billboard ve ilanlarla tanıtım ve duyurulara devam edeceğiz"diye konuştu.

Birçok fikrin beyan edildiği ve kabul gördüğü toplantının toparlama mahiyetindeki son konuşması ise Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı tarafından yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, üretimin, çiftçinin ve tarımın dostu olarak düzenlenecek Tarım ve Hayvancılık Fuarına tam destek verdiklerini bir kez daha yineledi. Türkiye'yi besleyecek potansiyeli olan 7 büyük ovasıyla Tokat'ın Türk tarımının parlayan yıldızı olacağını kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, “Çiftçinin, üretimin ve tarımın dostuyuz. Bizim bir numaralı işimiz milletin aş ve iş sorununu çözmek. Bir numaralı işimiz ise tarımla olur. Burada tarımın, çiftçinin dostları var. Tokat'ı tarımda bir numara yapacağız. Çiftçinin, üretimin ve tarımın her zaman destekçiyiz.” dedi.