Tokat TEKNOPARK'ta görev değişimi

Dr. Ahmet Fenercioğlu'nun görevinden ayrılması üzerine genel müdürlüğe Prof. Dr. Cemil Alkan getirildi.

Tokat TEKNOPARK toplantı salonunda gerçekleşen devir teslim törenine Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yaraş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Tarhan, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik, Tokat Küçük Sanayi Sitesi ve Yapı Kooperatifi Başkanı Fehmi Çankaya, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Rüştü Yayar katıldı. Tokat TEKNOPARK Genel Müdürlük görevinden ayrılan Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu'na genel müdür olarak atanan Prof. Dr. Cemil Alkan bu zamana kadar yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Rektör Şahin, “Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu hocamıza bu zamana kadar yapmış olduğu katkılar ve çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Emeklerini asla göz ardı edemeyiz. Genel müdürlük görevine atanan Prof. Dr. Cemil Alkan hocamıza da bu zorlu görevde kolaylıklar diliyorum.” dedi.