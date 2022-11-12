Tokat TSO'nun yeni başkanı Gökdere oldu

Tokat Ticaret ve Sanayi Odasında meclis üyeleri kendi arasında yapılan seçimle yönetim kurulu başkanını belirledi. Gizli zarf usulü yapılan seçimlerde İş insanı Ali Çelik ile İş insanı Fatih Gökdere'nin listeleri yarıştı. 13 meclis üyesinin oyunu alan Fatih Gökdere, Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının yeni başkanı oldu.

Beyaz listeden meclis üyesi, sarı listeden oda başkanı seçildi

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde 9 ayrı grupta 25 yeni meclis üyesi seçilmişti. İş insanı Erol Can'ın sarı renkli listesinden 12 meclis üyesi, mevcut başkan Ali Çelik'in beyaz renkli listesinden 8 meclis üyesi, iş insanı Sami Ülkü'nün kırmızı renkli listesinden 5 meclis üyesi seçimi kazanmıştı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı seçimi öncesinde ise Ali Çelik ile Sami Ülkü koalisyon kararı aldığını açıklamıştı. Alınan kararın ardından beyaz listeden meclis üyesi seçilen Fatih Gökdere, sarı listeden Tokat Ticaret Odası Başkanı seçildi.