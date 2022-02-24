Tokat'a 36 hekim ataması yapıldı

Tokat'a 22'si uzman, 14 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 36 hekim ataması yapıldı.

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, il genelinde büyük hekim eksikliklerinin tamamlandığını kaydetti. Nergiz, 103. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü münhal kadrolarında Tokat'a 22 uzman hekim, 14 pratisyen hekim olmak üzere toplamda 36 hekim ataması yapıldığını söyledi. Yapılan hekim ataması ile Tokat Devlet Hastanesine 10 hekim, Erbaa Devlet Hastanesine 7 hekim, Turhal Devlet Hastanesine 7 hekim, Niksar Devlet Hastanesine 2 hekim, Zile Devlet Hastanesine 2 hekim, Almus Devlet Hastanesine 1 hekim, Reşadiye Devlet Hastanesine 2 hekim, Pazar Devlet Hastanesine 1 hekim, Tokat Dr. Cevdet Aykan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine 1 hekim, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine 1 hekim, Tokat İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine 2 hekim görevlendirildi.