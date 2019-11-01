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Tokat'a mevsimin ilk kar yağdı

Tokat ve Reşadiye’nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Tokat ve Reşadiye'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.


Tokat'ta kent merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı Topçam Yaylası ile Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli ve Bozçalı Beldeleri ile Çınarcık köyüne mevsimin ilk karı yağdı. Yağışın başlamasıyla birlikte Topçam Yaylasına çıkan vatandaşlar kar yağışını sosyal medya hesaplarından takipçilerine duyurdu. Reşadiyeli vatandaşlar ise yılın ilk yağışını kartopu oynayarak ve özçekim yaparak karşıladı.

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