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Tokat'a şehit ateşi düştü

Hakkari’nin Çukurca Altıntepe Üs Bölgesi’nde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım’ın Tokat’ta yaşayan ailesine acı haber verildi.

Hakkari'nin Çukurca Altıntepe Üs Bölgesi'nde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım'ın Tokat'ta yaşayan ailesine acı haber verildi.


Edinilen bilgiye göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesi'ne gece saat 01.00 sularında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26) ağır yaralandı. Ambulansla Çukurca Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Tokat'ın Erbaa ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haber, sağlık ekipleri eşliğinde Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkan Vekili Semih Salim Baç ve askeri yetkililer tarafından haber verildi. Şehidin babası Mahmut Yıldırım acı haberi evde alırken, şehidin annesi Şirin Yıldırım tarladan dönerken acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehidin ailenin 5 çocuğundan tek erkek evladı olduğu öğrenildi. Şehidin sosyal medya hesabında 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' yazısı paylaştığı görüldü.


Şehidin cenazesinin Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugayında düzenlenecek cenaze töreninin ardından hava yolu ile Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

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