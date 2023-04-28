Tokat'a şehit ateşi düştü

Mardin Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada yaralanan Niksar nüfusuna kayıtlı Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz (36), kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün acı haberi, Niksar'a bağlı Günlüce (Epsimara) köyünde oturan ailesine verildi.

Gündüz, evli ve iki çocuk babasıydı.