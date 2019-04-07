Tokat'ın akıl küpleri yarıştı

Tokat'ta düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'nda minikler, ulusal şampiyonada şehirlerini temsil edebilmek için yarıştı.

Tokat Valiliği himayesinde hayata geçirilen Spor Tokat Projesi kapsamında Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde Akıl ve Zeka Oyunları İl Şampiyonası düzenlendi. Gençlik Merkezi'nde 8 kategoride gerçekleştirilen yarışmada 96 minik sporcu ter döktü. Şampiyonada dereceye giren sporcuların Bursa'da düzenlenecek ulusal yarışmada Tokat'ı temsil edeceklerini söyleyen Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu usta öğreticisi Metehan Erdoğan, “Birinci olan öğrencilerimizi 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde Bursa'da düzenlenecek olan 2. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Şampiyonası'na götüreceğiz. Orada şehrimizi temsil edecekler. Yaş kategorilerimiz, ilkokul kategorisinde 2009-2011 doğumlular arası, ortaokul kategorisinde 2006 ile 2008 doğumlu öğrencilerimizi aldık. Toplam 96 öğrenci 8 kategoride 6 oyunda yarışıyorlar. İlkokul kategorisinde bireysel oyunumuz equilibrio, grup oyunumuz qbitz, pentago ve mangala oyunumuz. Ortaokul kategorisinde yine Türk zeka oyunumuz mangala, pentago oyunumuz, reversi ve kulami oyunlarımızda yarışıyorlar. İlk 3'e girenleri ödüllendireceğiz” şeklinde konuştu.

Şampiyonada ter döken ve dereceye giren minik sporcular şehirlerini temsil edecek olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirtirken, aileler de en az çocukları kadar heyecanlı olduklarını söylediler.