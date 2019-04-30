Tokat'ın Aşık Veysel'i yad edildi

Tokat'ta doğuştan görme engelli Aşık Sadık Doğanay ölümünün 40. yıl dönümünde düzenlenen etkinlilerle yad edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında Gaziosmanpaşa Lisesinde düzenlenen program öncesinde Araştırmacı - Yazar Necdet Kurt tarafından Aşık Sadık Doğanay'ın hayatı, sanatı ve eserleri anlatıldı. Daha sonra sanatçılar tarafından Aşık Sadık Doğanay Türküleri, Tasavvufi Halk Müziği ve Aşık Veysel parçaları seslendirildi. Müzik dinletisinin ardından konuşma yapan Vali Balcı, Türkülerin milletler için büyük bir değer olduğunu ifade ederek, “Türkülerimiz sadece kültür sanat olarak görüp vakit geçirmek değil de iyilik ve güzellik duygusunun yaygınlaşması için rabbimize yapılan bir dua gibidir. Seslendirilen birçok eseri Tokat'a ilk geldiğimde kültürünü tanımak için yapmış olduğum araştırmalardan anımsıyorum. Hatta Tokat için Danışmentlilerden kalma, Selçuklu Osmanlı mimarisinin hakim olduğu, demlenmiş bir havası olan ve demlenmiş bir şehir tariflerini duymuştum. Demlenmiş bir şehir Tokat. Bu türküleri ancak demlenmiş milletler, demlemiş şehirler üretebilir. Yüksek birikime sahip insanlar, kültür ve sanat doludur. Nitelikli bilgi ile doludur. Nitelikli bilgi olmazsa asla yüksek kültür olmaz. Bu türküler, masallar ve ninniler Tokat'ın ürettiği kültürün sonucudur. Bin yıllık Türk kültürünün sonucudur. Esasında bununla gurur duyuyoruz. Sadece Tokat'a değil tüm Türkiye'ye Türk milletinin duruşunu gösteriyor. Bu güzel akşam, bu güzel eserlerle hoşça vakit geçirdik. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum.” dedi.

Tokat'ın Veysel'i olarak biliniyor

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Zileli Aşık Sadık Doğanay'ın yeteri kadar tanınmadığını ifade ederek, “Anadolu aşıklık geleneğinde Tokat'ın Veysel'i olarak bilinen bu ozanımızı andık. Ruhu şad olsun” dedi.

Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zileli Sadık Doğanay'ın birçok türkü kazandırdığının altını çizerek, “Sadık Doğanay hayatı fakirlikle geçmiş, yaşadığı dönemde kıymeti bilinmemiş, 2 gözü görmeyen değerli bir ozandır. Trt repertuvarında çok sayıda Doğanay türküsü olup, bunlardan en önemlisi ‘el vurup yaremi incitme tabip' dir. Bizde onun adını yaşatmak için en kısa zamanda bir meydan veya parka adını vereceğiz” diye konuştu.