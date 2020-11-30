Tokat'ın harikaları belirlendi

Tokat'ın harikaları 3. ulusal fotoğraf yarışmasında 1482 eser arasında “Zile” isimli fotoğraf birinci olarak belirlendi.

Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi, Tokat Kent Konseyi ve Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği (TOFSAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen, Tokat'ın harikaları 3. ulusal fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı. 203 Erkek, 82 Bayan olmak üzere toplamda 285 kişinin katılım sağladığı yarışmada 1482 eser değerlendirildi. Değerlendirme sonrasında Zile isimli eseri ile Yasin Çetin altın madalya almaya hak kazandı. Tokat Sofra Bezi isimli çalışmasıyla Elif Kürleyen gümüş madalya, baston ustası isimli eseri ile de Ayşe Çalışkan bronz madalya kazandılar. Yarışmada 10 eser mansiyon ödülü kazanırken, 50 eserde sergileme ödülü kazandı. Tokat'ın Harikaları 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması Proje Koordinatörü Süleyman Üzümcü, yarışmaya katkı sağlayan tüm katılımcılara ve destek veren yetkililere teşekkür etti.