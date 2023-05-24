Tokat'ın ilk yerleşim yeri olan sokak açık hava müzesini andırıyor

Tokat'tın ilk yerleşim yeri olan Sulu Sokak, korunan tarihi dokusuyla adeta açık hava müzesini andırıyor.

Tokat il merkezinin ilk yerleşim yeri olan Sulu Sokak, birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapıyor. Ulu Cami, Deveciler Hanı, Yağıbasan Medresesi, hamam ve müzelerin bulunduğu sokakta yakın bir zamanda restore edilen tarihi konaklar da dikkat çekiyor. Açık hava müzesini andıran sokağı ziyaret eden vatandaşlar, tarihte yolculuğa çıktıklarını belirtiyor. Geçtiğimiz yıl yerli turistlerin yoğun ilgisini gören Sulu Sokak, birçok yabancı turisti de ağırladı.

"Burası açık hava müzesi gibi"

Sulu Sokağın açık hava müzesi özelliği taşıdığını belirten Ahmet Dedeci, "Sulu Sokak'ta Ulu Cami, Selçuklu döneminden kalma medrese ve konaklar bulunuyor. Konaklar restore edilmiş, gayet hoş duruyor. Buranın kendine özgü güzel bir tarihi yapısı var. Burası Tokat'ın ilk yerleşim yerleri. Belediyenin burada yaptığı restorasyon çalışmaları da gayet iyi oldu, güzellik kattı. Sulu Sokak turistlerini bekliyor. Buraya gelen turistler oluyor. Buraya geçtiğimiz yıl birçok turist gelmişti. Hatta yurt dışından gelen turistlerle belediye başkanı halay çekmişlerdi, çok eğlenceli olmuştu. Sokakta her yerde tarihi bir kalıntıya rastlıyorsunuz, tarihi bir sokak burası" dedi.