Tokatlı 305 çiftçiye 26 bin 352 küçükbaş hayvan desteği

Türkiye'ye model olan “5 Yılda 500 Bin Koyun” projesi kapsamında Tokat'ta, 305 çiftçiye 26 bin 352 küçükbaş hayvan desteği verildi.

Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ın Turhal ile Pazar ilçelerinde bir dizin inceleme ve temasta bulundu. Bağlarbaşı Köyünde koyunculuk yapan üretici ziyaret eden Vali Balcı, tarım ve hayvancılıkta Tokat'ın daha ilerilere gitmesi için çaba sarf ettiklerini kaydetti. Tokat'ta koyunculuğun gelişmesi için başlatılan "Köyümde yaşamak için bir ‘sürü' nedenim var" projesinin Türkiye'ye model olduğuna dikkat çeken Vali Balcı, “5 Yılda 500 bin koyun hedefi ile yürütülen proje kapsamında Tokat'ta bu yıl 100 bin koyun dağıtılıyor. Bu güne kadar toplam 305 yetiştiricimiz, 26 bin 352 hayvan alımını tamamladı. Çiftçimize desteğimiz tam. Her zaman çiftçimizin üreticimizin yanındayız. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Pazar ilçe ziyaretinde esnaflara ve vatandaşları ziyaret eden Vali Balcı, ayrıca restorasyon çalışmaları devam eden Pazar eski Hükümet Konağında incelemelerde bulundu. Konağın kütüphaneye dönüştürüleceğini ifade eden Vali Balcı, kadınlar, gençler ve çocuklar için merkez olarak kullanılacak projenin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diledi.