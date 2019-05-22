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Tokatlı definecinin evinden tarih çıktı

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonu kapsamında N.

B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Tokat il merkezinde ikametinde tarihi eser olduğu şüphesiyle bir süredir takibi yapılan N.B.'nin ikametine operasyon düzenlendi. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yapılan operasyon sonrasında yapılan aramalarda; 8 adet sikke, 25 adet metal obje, 10 adet taş obje 2 adet toprak obje ve tarihi eser aramada kullanılan; 1 adet dedektör ele geçirildi.

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