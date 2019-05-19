Tokatlı gençler 19 Mayıs'ı marşlarla kutladı

Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yürüyüşe katılan gençler bayram coşkusunu okudukları marşlarla yaşadı.

Tokat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan kutlamalar Cumhuriyet Meydanında başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı akabinde Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlamalar Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinde yapılan yürüyüşle devam etti. Yürüyüşe katılan gençler bir taraftan ellerinde bulunan Türk Bayrakları ve üzerinde Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı yazan flamaları sallarken bir taraftan da marşlar ve sloganlar attı. Söylenen marşlara eşlik eden gençler, gururu ve mutluluğu birlikte yaşadıklarını ifade etti. Gençler tarafından söylenen İzmir Marşı eşliğindeki yürüyüş sportif gösterilerin yapılacağı Hüseyin akbaş Spor Salonunda son buldu. Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile birlikte il protokolünün katıldığı gösterilerde, halk oyunları ekipleri ve çeşitli branşlardan genç sporcular hünerlerini sergiledi. Kutlama programı gösterilerin tamamlanması ile son buldu.