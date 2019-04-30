Tokatlı Küçük Osman Gazi, Başkan Eroğlu'nu Ziyaret etti

Diriliş Ertuğrul Dizisinde Osman Gazi karakterini oynayan Tokatlı Muhammet Emre Üçtepe, beraberinde babası ve amcası ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Eroğlu; “Muhammet Emre ekranlarda oldukça başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Maşallah yakışıklı Osman Gazi'miz akranlarına da güzel bir örnek teşkil ediyor. En yakın zamanda sevgili hemşehrimiz Muhammet Emre'mizi akranları ile buluşturalım. Arkadaşlarıyla tecrübelerini paylaşsın. Ne mutlu ki Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi karakterini oynuyor. Bu kısmet herkese nasip olmaz. Muhammet Emre karakterli duruşu ile emsallerine örnek olacak. Rabbim bahtını açık etsin” dedi.

Baba Bahattin Üçtepe ise konu hakkında şunları söyledi; “Muhammet Emre siyah kuşak karate sporcusu. Oyuncu seçmeleri için iki sene at binme ve ok atma eğitimleri aldı. Kendisinde bu kumaş vardı. Daha önce de birkaç reklam filminde ve dizide oynadı. Sonunda Rabbim böyle özel bir şahsiyeti oğluma nasip etti” diye konuştu.

Küçük Osman Gazi Muhammet Emre Üçtepe de çok çalıştığını, sporcu kişiliği ve tiyatro dersleri ile seçmelerde başarılı olduğunu söyledi. Muhammet Emre, özellikle ezber yapmanın çok önemli olduğunu, rolünde hata yapmamaya gayret ettiğini de belirtti. Aslen Tokat Yeşilyurt Ekinli Köyünden olan Muhammet Emre Üçtepe, aynı zamanda tüm Tokatlıları iyi bir şekilde temsil etmek istediğini de söyledi.