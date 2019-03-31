Tokatlı seçmene kar sürprizi

Tokat'ta sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar oy kullanmaya kar yağışı altında gitti.

Yerel Seçimler kapsamında Tokat'ta vatandaşlar il, ilçe, belde belediye başkanı, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek için saat 08.00'de sandık başına gitti. Oy kullanmak için evinden sabahın erken saatlerinde çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Oy kullanma işlemlerinin başladığı ilk saatlerde kuyruklar oluşturan seçmenler, soğuk hava ve kar yağışına rağmen büyük oranda seçime katılacağı mesajını verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre il merkezinde 475 sandıkta 134 bin 627 kayıtlı seçmen, il genelinde ise toplam bin 809 sandıkta 443 bin 58 kayıtlı seçmen oy kullanacak.