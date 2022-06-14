İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokatlı şehide görev

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün naaşı memleketi Tokat’ın Erbaa ilçesine getirildi.

Pençe-Kilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün naaşı memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi.


Tokat Hava Limanında karşılanan şehidin cenazesi kara yolu ile Erbaa ilçe merkezine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu merasim mangası tarafından omuzlarda cenaze namazının kılınacağı Merkez Camine getirildi. Şehidin annesi Zarife Gök, babası Zülfü Gök, şehidin kardeşleri ile nişanlısı Kübra Özyurt musalla taşına konulan şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Tosunlar köyünde toprağa verilecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.