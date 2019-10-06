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Tokatlı şehit tekbirlerle ebediyete uğurlandı

Şanlıurfa’da, jandarma personelini taşıyan midibüse arkadan tırın çarpmasıyla şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk Tokat’ta tekbirlerle ebediyete uğurlandı.

Şanlıurfa'da, jandarma personelini taşıyan midibüse arkadan tırın çarpmasıyla şehit olan Uzman Çavuş İsmail Türk Tokat'ta tekbirlerle ebediyete uğurlandı.


Şanlıurfa'da, jandarma personelini taşıyan midibüse arkadan tırın çarpmasıyla gerçekleşen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Türk (26) memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.


Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk havayoluyla Tokat'a getirildi. Tokat Havalimanı'nda yapılan karşılama sonrasında şehidin naaşı Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyüne getirildi. Köyde ikindi namazını müteakiben yapılan törene Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile askeri ve devlet erkanı katıldı. Baba ocağından alınan helallik sonrasında Şehit Uzman Çavuş İsmail Türk, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazı bitiminde tören mangasının omuzlarında ebediyete uğurlandı.


26 yaşındaki şehit Uzman Çavuş İsmail Türk geçtiğimiz yıl evlenirken şehidin eşi Kezban Türk'ün 4 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Şehit eşi Kezban Türk, tören mangasının önünde duran eşinin fotoğrafını askerin elinden alarak gözyaşları döktü.

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