Tokatlı vatandaşların soğukla imtihanı

Tokat'ta hava sıcaklıklarının düşmesi hayatı olumsuz yönde etkilerken esnaf ve vatandaşlar soğuktan korunmak için çeşitli önlemler aldı.

Tokat'ta hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları eksi 10'a kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesi sonucu araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Aküsü biten vatandaşlar araçlarını iterek çalıştırmaya çalıştı. Başarılı olmayınca başka bir araçtan aküye kablo bağlanarak takviye yapıldı. Ayrıca vatandaşların araçlarını ve kendisini soğuk havadan koruma çabaları ise ilginç görüntülere sahne oldu. Kimi vatandaşlar naylonla araçlarının üzerini kaplayarak önlem alırken, kimi vatandaş ise iş yerine soğu kesmesi için naylon çekti. Bakkal esnafı Kamil Tatlı, iş yerinin kapısını sürekli açık tutmak zorunda olduğu için kasanın olduğu bölüme naylonla kapladığını kaydetti. Kendisini hem soğuktan hem de korona virüsten koruduğunu ifade eden Tatlı, “Havalar birkaç gündür oldukça soğuk gidiyor. Geçen gün ki yağan kardan dolayı ayaz oldu. İş yerimizin kapısını kapatamadığımızdan dolayı ısınmak için kendimize naylondan bir bölme yaptık. Aldığımız önlemden hem virüsten hem de soğuktan korunuyoruz” dedi.