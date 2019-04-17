Tokatsor'da hedef ligde kalmak

Tokatspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, düşme hattından taraftarın desteği ile kurtulacaklarını ifade ederek, "Moralimiz yerinde, her şey yolunda. Allah'ın izni ile başaracağımıza inanıyorum" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, 18 takımın yer aldığı ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetle 27 puanla 17. sırada yer alıyor. Hafta sonu deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Tokatspor, Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda hafif yağmur altında antrenman yaptı. Tokatspor Teknik Direktörü Oktay Derelioğlu, tüm konsantrasyonları ile Şanlıurfa maçına hazırlandıklarını söyledi. Puan kaybına tahammüllerinin olmadığını ifade eden Derelioğlu, "Bu hafta Şanlıurfa'dan mutlaka puan ve puanlarla dönmemiz lazım ki önümüzdeki kalan 2 maçı da galibiyetle tamamlayıp Tokatspor'u ligde bırakalım. Moralimiz yerinde, her şey yolunda. Allah'ın izni ile başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Tokat taraftarının bordo-beyazlı ekibi sahiplenerek destek verdiğinin altını çizen Derelioğlu, "Bu süreci el birliği ile aşacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın Şanlıurfa'da desteklerini bekliyoruz. Zor mücadele olacak ama bu karşılaşmaları ben kendi adıma seviyorum. Bu karşılamalar final maçları, final maçları da zevkli, hırs yüklü olur. O yüzden tüm konsantrasyonumuz Şanlıurfa maçında. Oradan muhakkak suretle iyi bir derece ile dönmemiz lazım" diye konuştu.