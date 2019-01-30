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Tokatspor forveti Şanlıurfa'dan buldu

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor, Şanlıurfaspor'dan forvet oyuncusu Doğan Karakuş'u renklerine bağladığını duyurdu.


Tokatspor, ilk maçında 3 gol atarak umut veren forveti Timur Kosavalı'nın, Tarsus İdman Yurduspor ile yapılan lig maçında aşil tendonundan sakatlanması ve 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı haberi sonrasında forvet arayışına başladı. Aramalar sonucu en son Şanlıurfaspor'da forma giyen 25 yaşındaki Doğan Karakuş ile anlaşan Tokatspor futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu.


Futbola Kocaelispor'da başlayan Karakuş daha sonra Altınordu, Bandırma Baltokspor, Giresunspor, Altay ve Şanlıurfaspor takımlarının formalarını giydi.

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