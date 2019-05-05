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Tokatspor taraftarlarından tepki

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele ederken 50. yılında küme düşen Tokatspor'a taraftarı yaşananlara tepki göstererek takıma sahip çıkılmasını istedi.


Tokat Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda Tokatspor taraftarı bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Tribün Lideri İbrahim Güney, Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekay'nın "13 milyon getirin kulübü alın yoksa kapatırım" şeklindeki sözlerinin tüm kente karşı yapılmış olduğunu ileri sürdü. Tokat'ın önde gelen isimlerini göreve çağıran Güney, “Bu aramanın aşığı bizleri öksüz bırakmayın, kurtarın bu insandan bizi ve kulübümüzü ehil insanlara teslim edin. Biz 3. Lig veya amatör olsun fark etmez, bu armanın peşindeyiz. Bu şehrin ortak değeri, markası Tokatspor ise buyurun göreve diyoruz. Tokatspor gençleri spor başlığında toplayan, kaynaştıran çok önemli bir değerdir. Bu değere sahip çıkmak için Tokatlıyım diyen bütün herkesi çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.



TFF 3. Lig'de mücadele edecek


10 yıldır 2. Lig'de mücadele ederken sezonun bitmesine bir hafta kala matematiksel olarak küme düşen ve son hafta İstanbul'da Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde oynanacak müsabakaya çıkmayan Tokatspor takımı taraftarını üzüntüye boğmuştu.

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